Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkstunt Murat, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Peki ​Turkstunt Murat kimdir? Motosiklet sürüş teknikleri eğitimi veren ve tek teker üzerinde yaptığı akrobatik hareketler nedeniyle "Turkstunt" lakabıyla tanınan Murat Erdoğan (37) dün akşam D100'de Ankara yönüne motosikletiyle ilerliyordu. Kartal mevkiinde Murat Erdoğan'ın motosikletine arkadan gelen bir Otomobil çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan Erdoğan'a ilk müdahaleyi yoldan geçen bir doktor yaptı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri de Murat Erdoğan'a müdahalede bulundu. Ancak tüm müdahalelere rağmen Erdoğan hayatını kaybetti.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Volkan K. bir süre olay yerinde bekledikten sonra Erdoğan'ın hayatını kaybetmesi üzerine yanındaki arkadaşıyla birlikte kaçtı. Polis, kaçan sürücü ve yanındaki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Murat Erdoğan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin soruşturması sürüyor.