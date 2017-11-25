Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın başkenti Paris yakınındaki Creteil bölgesinde geçen haziran ayında arazi tipi aracını cami çıkışında cemaatin üzerine süren kişi, serbest bırakıldı. Creteil Mahkemesi, video kayıtlarıyla aynı gün Creteil Camisi çevresinde aracıyla çok sayıda tur attığı ortaya çıkan 43 yaşındaki saldırgan hakkında savcılığın “dinî aidiyeti nedeniyle bir kişiyi veya grubu öldürme teşebbüsü” istemini işleme koymadı. Mahkeme ayrıca soruşturmanın “terör kastıyla öldürme teşebbüsü” üzerinden yürütülmesi talebini de reddetti. Mahkeme, şizofreni hastası olduğu bildirilen saldırganın tedavisini devam ettirmesi, Creteil Camisi’ne bir kilometre mesafeden fazla yaklaşmaması ve düzenli olarak polis merkezine gidip imza vermesi gibi şartları yerine getirmesi karşılığında serbest bıraktı.