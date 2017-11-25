Edirne'de dün akşam saatlerinden bu yana devam eden sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.Özellikle sürücülerin trafikte rahat ilerlemesine engel olan sis nedeniyle polis ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı.Sisten hem yayalar hem de araç sürücüleri olumsuz etkilendi. Sisin yoğun olduğu bölgelerde binalar da gözden kayboldu.Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sisin aralıklarla süreceği kaydedildi.
Edirne'de görüş mesafesi 40 metreye düştü
25.11.2017 - 10:31 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 10:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'de görüş mesafesinin 40 metreye düştüğü kentte sis yaşamı olumsuz etkiledi.
Etiketler : Edirne,sis,yaşam haberleri,
522516 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522516.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER