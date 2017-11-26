Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Ekipleri, Kazım Y. (29) isimli bir şahsın Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi’nde uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Eve baskın yapan polisi gören şahıs kaçmaya çalıştı. Ancak polis kısa süren kovalamanın ardından Kazım Y’yi yakaladı. Polis, Kazım Y’nin yaptığı üst aramasında iç çamaşırının içinde saklı vaziyette 134 kilitli şeffaf poşetler içinde esrar buldu. Ayrıca zanlının cebinden uyuşturucu satışından elde ettiği düşünülen 660 lira ele geçirildi. Kazım Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.