Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede dün öğleden sonra başlayan sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle bazı caddelerde ve D-400 karayolunda su birikintileri oluştu. Karayolunun Side Kavşağı ile Otogar Kavşağı arasında kalan bölümünde su birikintileri yüzünden mahsur kalan araçlar, çekiciler ve iş makineleri yardımıyla çekildi.

İlçedeki bazı mahallelerdeki binalarda küçük çapta su baskınları olduğu ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği öğrenildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinatörü İbrahim Büküş, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde ciddi bir sorun yaşanmadığını bildirdi.

İtfaiye ile Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ekiplerinin sahada olduğunu belirten Büküş, görevlilerin tıkanan rögar kapaklarını açmaya çalıştığını ve vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirdiğini ifade etti.