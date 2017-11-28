Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, gün boyu sağanak olarak yağan yağmur akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

Şiddetli yağış nedeniyle Ayvalık ilçesine bağlı 150 Evler Mahallesi'nde bulunan eski otogarda su birikintileri oluştu. Şiddetli yağış nedeniyle, Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Belediye araçları ve vatandaşlar su basan ev iş yerlerine müdahale etti.