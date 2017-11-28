Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FATİH AK

Bursa Büyükşehir Belediyesinin Yenişehir’e kazandıracağı kapalı otopark, pazar yeri ve düğün salonları projesi planlandığı biçimde sürüyor. Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, hafriyat çalışmaları tamamlanan bölgede önümüzdeki günlerde zemin sağlamlaştırma çalışmalarına geçileceğini söyledi. Başkan Çelik, beton kazık çalışması olarak adlandırılan çalışmalarda, toprakta açılacak olan deliklere beton döküleceğini söyledi. Çelik “Büyükşehir Belediye Başkanımız bu projenin her aşamasıyla yakından ilgilendi. 25 milyon TL’lik projeyi üstlenen Başkanımıza ve ekibine ilçe halkım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.



İKİ SENE İÇERİSİNDE HİZMETE GİRECEK

Başkan Çelik, toplam 18 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak 2 katlı binanın 2 yıl içinde tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiğini belirterek “Yer altında 6 bin 500 metrekarelik ve 400 araç kapasiteli bir otopark inşa edilecek. Birinci katta 6.000 metrekarelik kapalı pazar yeri, ikinci katta ise bin 600’er metrekarelik biri açık biri kapalı 2 adet düğün salonu inşa edilecek” diye konuştu. Çayır Mahallesi’ndeki eski garaj yerinde hayata geçirilecek projenin hayata geçmesiyle birlikte ilçenin çok önemli eksiklerinin tamamlanacağını ifade eden Başkan Çelik, binanın kuzey ve batı yüzlerinde 40’a yakın dükkân da bulunacağını sözlerine ekledi.

ALTYAPIDAN TRAFİĞE KADAR BİR DİZİ YATIRIM GELİYOR

Bursa'nın Yenişehir ilçesi, "yatırımlar şehri" hâline dönüştü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve BUSKİ'nin de desteğiyle Yenişehir Belediyesi ilçede büyük bir yatırım hamlesinin startını verdi. İçme suyu ve kanalizasyon hatlarının döşendiği yollara sıcak asfalt, satıh kaplama serilip parke taşlar döşenmeye başlandı. Yenigün Mahallesi’ndeki parke taş çalışmalarını yerinde inceleyen Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarına geçildiğini belirtti. Çelik “İçme suyu ya da kanalizasyon çalışmasını gerçekleştiren kurum, yol çalışmasına başlıyor” dedi.



2,5 MİLYONLUK PARKE

Bugünlerde yılın ikinci etap parke taş çalışmasını gerçekleştirdiklerini ifade eden Çelik, toplam 62 bin 500 metrekarelik yolun parke taşa kavuşacağını söyledi. Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün gerçekleştirdiği bu çalışmaların 1,5 ay sonra tamamlanacağını dile getiren Çelik “Bu senenin 2. etap parke taş çalışmaları 1 milyon 815 bin TL’ye mal olacak. Yıl içindeki toplam parke taş çalışmasının maliyeti ise 2,5 milyon TL’yi buluyor. Bu çalışmalar tamamlandığında ilçemiz, altyapı ve üstyapısı tamamlanmış ve eksikleri giderilmiş pırıl pırıl bir ilçe olacak" diye konuştu.



TRAFİK RAHATLAYACAK

Öte yandan, Yenişehir ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla ilçenin kuzeyinde yakın çevre yolu oluşturmak için de alışmalar başladı. Güzergâh boyunca 2 adet de köprü inşa edileceği belirtildi. Başkan Çelik, Yenişehir'in batısında Bursa yolu üzerindeki Küçük Sanayi Sitesi’nden başlayacak olan çevre yolunun, ilçenin kuzeyini katederek doğu yönündeki Bilecik yoluna bağlanacağını ifade etti.



20 METRE GENİŞLİĞİNDE...

Belediye olarak güzergâh üzerindeki tarlalara arsa vasfı kazandırdıklarını ve bu arsalardan yola terklerin sağlandığını ifade eden Çelik ‘Bu imar uygulamasıyla 20 metre genişliğinde ve 3 bin 800 metre uzunluğunda bir güzergâh belirledik. Toplam 190 parselde yapılaşmanın önü açıldı. Bu yapılaşmayla yeni cazibe bölgeleri de oluşacak' dedi.



KENT MEYDANI PROJESİ

Bu arada, Kent Meydanı’nın proje çizimi de tamamlandı. Atatürk Anıtı’nın yanındaki 13 bin metrekarelik bölgede Yenişehir Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Orman İşletme Şefliği binalarının bulunduğunu belirten Başkan Çelik, bu binaların yıkılarak Kent Meydanı için yer açılacağını söyledi. Başkan Çelik “Bu alanda belediye hizmet binası, otopark, yeşil alanlar ve yürüyüş yolları yer alacak” bilgisini verdi.



MODERN ŞEHİR GÖRÜNÜMÜ

Göreve geldiğinden bu yana Şişecam yetkilileriyle okul yapımı konusunda görüşmelerde bulunduklarını da ifade eden Çelik, Valilik, Belediye, Millî Eğitim ve Şişecam arasında yapılacak protokolün imza aşamasına geldiğini sözlerine ekledi. Çelik, Osmangazi Lisesine yeni bina yapımını Şişecam Grubu’nun üstlendiğini, Orman İşletme Şefliğine ise başka bir bölgede kamulaştırma yapılarak yer tahsis edildiğini belirtti.

16 derslikli okul yapılacak

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren Şişecam Fabrikası, ilçeye 16 derslikli Teknik ve Anadolu Lisesi yapacak. Bursa Valisi İzzettin Küçük, Şişecam Yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Süleyman Çelik ve Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri protokol imzaladı. Vali Küçük, 20 bin metrekarelik alan üzerine yapılması planlanan okulun hayırseverler tarafından yapılan 23’üncü proje olduğunu belirterek, 1 sene içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Günde 27 ton et halka sunulacak

Yenişehir Belediyesi tarafından yaptırılacak olan modern mezbahanın proje çizim çalışmaları tamamlandı. Belediye Başkanı Çelik, projenin önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkılacağını açıkladı. AB standartlarında inşa edilecek olan mezbahada son teknolojinin kullanılacağını söyleyen Çelik “7,5 milyon liralık yatırımla hayata geçireceğiz yeni mezbaha Yenişehir’in yanı sıra çevre ilçelere de hizmet verecek. Mezbaha günlük 75 büyükbaş, 190 küçükbaş hayvan kesim kapasitesine sahip olacak. 27 ton et 12 saat içerisinde eksi 40 derecede şoklanabilecek” dedi.

Hastane binası hızla yükseliyor

Geçen nisan ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun katılımıyla temeli atılan Yenişehir Devlet Hastanesinin yapım çalışmaları bütün hızıyla sürüyor. Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, yapımı planlanan biçimde sürdürülen projenin yüzde 60’lık bölümünün tamamlandığını söyledi. Müteahhit firmadan gelecek sene 23 Nisan’a söz aldığını hatırlatan Başkan Çelik “Şu an yüzde 60 nispetinde tamamlanan yapının havalandırma boruları ile tavan sistemi çalışmaları sürüyor. Eylül sonu itibarıyla bütün blokların kabası, yıl sonundan itibaren de cephe, çatı, duvar işçiliklerinin bitirilmesi hedeflenmektedir’ diye konuştu.

MALİYETİ; 33 MİLYON TL

33 milyon TL’ye mal olacak hastane binasında 5 ameliyathane ve 20 polikliniğin yer alacağını belirten Çelik “19 bin 705 metrekarelik arsanın 15 bin 586 metrekarelik bölümüne inşa edilecek yeni hastane binası, yoğun bakım odası dâhil olmak üzere 86 yatak kapasiteli olacak” dedi.