Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 07.15 sıralarında Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi 46. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler tarafından doğalgaz borusunun kesilmesi üzerine patlama meydana geldi. Sesi duyan vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri doğalgaza müdahale etti. Doğalgaz borusu gaz kaçağına karşı yetkililer tarafından kapatıldı. Binanın kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılmış olması ile, olası bir facianın önüne geçildi.

“Yüksek bir sesle yataktan uyandım”

Sesi duyup sokağa çıktıklarını söyleyen Murat Batmaz, “Yüksek bir sesle yataktan uyandım. Evim arka tarafa bakıyor da oradan sesi yoğun bir şekilde alınca hemen binanın önüne çıktım. Şuradan doğalgazın patladığını gördüm. Ağacın kenarından sadece gaz şeklinde yukarıya doğru çıkıyordu. Durum bundan ibaret” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.