Alınan bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi Aziz Bolel Caddesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerini olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri evde bulunan Sevim Ünalır'ı (44) dışarıya çıkardı. Yoğun dumandan etkilenen Ünalır, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ünalır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Eskişehir'deki yangında 1 kişi öldü
28.11.2017 - 11:08 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 11:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın yaşamını yitirdi.
Etiketler : eskişehir,yangın,haberler,ev yangını,
523258 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/523258.aspx
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