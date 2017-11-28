Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi Aziz Bolel Caddesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerini olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri evde bulunan Sevim Ünalır'ı (44) dışarıya çıkardı. Yoğun dumandan etkilenen Ünalır, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ünalır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.