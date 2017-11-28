Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, evlilik vaadiyle kandırdıkları kadınları tehditle fuhuşa zorlayan bir çete ile ilgili bilgi aldı. Yapılan araştırmada; çete, evlenme programlarına katılan ya da iş arayan kadınları hedef alıyordu.

Evlenme programına katılanların sosyal medya hesaplarından bağlantı kuruyorlardı. Burada güven verdikten sonra evlenme vaadinde bulunuluyor ve randevulaşılıyordu. Eğlenmeye gidiliyordu. Daha sonra bir eve geçildiğinde kadınların içeceklerine ilaç konularak uyutuluyor, sonra da fotoğrafları çekiliyordu. İş arayan kadınları da aynı akıbet bekliyordu.

Çekilen fotoğraflar internete sızdırılmakla tehdit ediliyor ve fuhuşa zorlanıyordu. Çetenin fuhuş yapmayı kabul etmeyen kadınları ormana götürüp döverek ya da bilekleri kesilerek ikna edildiği belirlendi.

İnternette iş arayan Özbekistanlı I.S ,(26) U.S (33)ve evlilik programına katılan P.M(20) çetenin kurbanları arasındaydı.

Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, yapılan tespitler ve alınan mağdur ifadelerinin ardından operasyon başlattı. Burak K. (26), Engin A. (26) ve Orhan G’nin(22) de arasında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, evlerde ele geçen dijital materyaller içinde fuhuşa zorlanan kadınların çıplak fotoğrafları bulundu. Çetenin zorla fuhuş yaptırdığı, I.S. (26) , U.S. (33) ve P.M. (20) çetenin elinden kurtarıldı. Emniyette sorguları tamamlanan 4 kişiden Burak K., Engin A. ve Orhan G, tutuklanarak cezaevine gönderildi.