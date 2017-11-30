Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Bölgesi’nde İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın illerinde halen orta kuvvette, kıyılarda zaman zaman kuvvetli 15-45 km/sa esen rüzgarın, bu akşam saatlerinden itibaren güneyli yönlerden bölge genelinde kuvvetli 30-50 km/sa, İzmir, Aydın, Çanakkale ve Balıkesir'in kıyı kesimlerinde 55-70 km/sa fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın Pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın meydana getireceği olumsuzluklar olan ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.