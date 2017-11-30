Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce'de beraber yaşadığı kadını tabancayla vurarak öldüren zanlı, gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Sokağı'nda Asuman Kocaman ile yaşadığı öğrenilen K.U. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda K.U. tabancayla Kocaman'ı vurdu. Sesi duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Asuman Kocaman (40), yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Zanlı K.U. polis ekiplerince gözaltına alınırken, çift arasında bir süredir sorunlar yaşandığı iddia edildi. Bu arada, çiftin 1 yaşındaki bebeği ise koruma altına alındı.