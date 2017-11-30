Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) görevlilerince önceki gün düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.Y. (35), İ.H.M. (33), M.Ö. (37), A.Y. (41), M.K. (35), M.S. (39), S.D. (46), G.Y. (41), N.K. (43), E.U. (31), M.Ö. (28), F.K. (26), S.K. (25), E.K. (43), R.F. (66), M.Y. (46), Y.Y. (53), A.Y. (53) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden R.F. ve A.Y. ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.
Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dizüstü bilgisayar, cep telefonu, SIM kart, hafıza kartı ve CD gibi dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.
Antalya'da FETÖ operasyonu: 18 gözaltı
30.11.2017 - 18:35 | Son Güncelleme: 30.11.2017 - 18:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) görevlilerince önceki gün düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.Y. (35), İ.H.M. (33), M.Ö. (37), A.Y. (41), M.K. (35), M.S. (39), S.D. (46), G.Y. (41), N.K. (43), E.U. (31), M.Ö. (28), F.K. (26), S.K. (25), E.K. (43), R.F. (66), M.Y. (46), Y.Y. (53), A.Y. (53) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden R.F. ve A.Y. ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.
Etiketler : antalya,haberler,Antalya,
523906 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/523906.aspx
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