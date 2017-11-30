Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) görevlilerince önceki gün düzenlenen eş zamanlı operasyonda A.Y. (35), İ.H.M. (33), M.Ö. (37), A.Y. (41), M.K. (35), M.S. (39), S.D. (46), G.Y. (41), N.K. (43), E.U. (31), M.Ö. (28), F.K. (26), S.K. (25), E.K. (43), R.F. (66), M.Y. (46), Y.Y. (53), A.Y. (53) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden R.F. ve A.Y. ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dizüstü bilgisayar, cep telefonu, SIM kart, hafıza kartı ve CD gibi dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.