Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Komitenin bu kararını Avrupa Parlamentosunun tamamı tasdik ederse yakında Avrupa’da döner yemek tarihe karışacak. Yetkililer, Avrupa Birliği hukukundaki bir boşluk sebebiyle şimdiye kadar üreticilerin dondurulmuş döner etinde fosfat kullanabildiklerini belirtiyor. Fosfat, suyla birlikte çeşitli çiğ etlerin demir çubuklar etrafında sıkıca durmasını sağlıyor. Dondurulmuş döner etinde fosfat kullanılmazsa, et çabucak kuruyabiliyor ve şişin etrafına sıkıca yapışamıyor ve parçalanıyor. Bu yüzden Avrupa Birliği Komisyonu özellikle derin dondurularak şişe sarılan etlerdeki fosfata izin veriyor. Bunlar içinde Almanların Bratwurst dedikleri sosis de var. Avrupa Parlamentosu, 2014’te bazı et çeşitlerinde fosfat kullanımına müsaade etmişti. Bu da dönere karşı alenen bir ayrımcılık yapıldığını gösteriyor. Avrupa Birliği ülkelerinde günlük 500 ton döner eti tüketiliyor; bunun yüzde 80’i Almanya’da. Döner işinde yaklaşık 110.000 insan istihdam ediliyor. Almanya Döner Üreticileri Birliği Başkanı Kenan Koyuncu “Karar onaylanırsa, bu, Avrupa Birliği’ndeki dönerciler için idam kararı olur” dedi. AP Sağlık Eksperi ve Hristiyan Demokrat Partili Renate Sommer “Avrupa’da bir insan günde 4.200 miligrama kadar fosfat alabiliyor. Bir porsiyon döner ise sadece 134 mg fosfat ihtiva ediyor. Döner tüketen bir Avrupalı bir senede ancak 1,5 litre koladaki kadar fosfat alıyor” dedi. Mücahit Karmış