Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis ekipleri İstanbul, Adıyaman, Edirne, Antalya, Şanlıurfa, Samsun, Kahramanmaraş, Trabzon ve Elazığ'da düzenlediği operasyonda 52 adrese baskın yaparak 26 kişiyi gözaltına almıştı.





Yapılan operasyonda 1 milyon Amerikan doları, 10 bin lira, para basımında kullanılan makineler, kağıtlar, hologramlar, sahte kimlik ve çok sayıda kimlik fotokopileri ile 3 tabanca ele geçirilmişti.





13 TUTUKLU, 13 ADLİ KONTROL



Gözaltına alınan 26 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



