Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, çevrede büyük panik yaşandı. İtfaiyenin hortumu patlayınca ise ekipler zor anlar yaşadı. Binanın çatı katında onarım sırasında yangının çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, söndürme çalışmaları devam ediyor.