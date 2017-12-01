Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, çevrede büyük panik yaşandı. İtfaiyenin hortumu patlayınca ise ekipler zor anlar yaşadı. Binanın çatı katında onarım sırasında yangının çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, söndürme çalışmaları devam ediyor.
Beyoğlu'nda mobilya atölyesinde yangın
01.12.2017 - 15:51 | Son Güncelleme: 01.12.2017 - 15:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyoğlu'nda bir mobilya atölyesinin çatısında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. İtfaiyenin hortumu patlayınca görevliler zor anlar yaşadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kasımpaşa,yangın,
524110 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524110.aspx
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