Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

D-100 Karayolu Sefaköy mevkisi Avcılar istikametinde arıza yapan ve yol kenarında bekleyen Hasan Koca'nın yönetimindeki 34 JA 5074 plakalı otomobile, Yusuf Coşkun'un kullandığı 34 BB 5074 plakalı minibüs arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak yol kenarında bulunan direğe çarparak durdu.

Kazada minibüste bulunan Yusuf Coşkun ve Ünal Ünlü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Avcılar istikametine tek yönden ulaşım sağlanıyor.



Otomobil sürücüsü Hasan Koca, gazeteciler yaptığı açıklamada, aracının arızalanması nedeniyle yol kenarında beklediğini belirterek, ''Reflektörümü koymuştum. Yolun kenarına duran arabaya arkadan gelen arkadaş çarptı. Araç içerisinde değildim.'' dedi.