Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Yakutiye ilçesi Bosna Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, okuldan çıkan öğrenciler ile bir lise öğrencisi arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Daha sonra lise öğrencisi yoluna giderken arkasından koşarak saldırıya geçen kalabalık öğrenci gurubu tekme tokat şahsı dövdü. Çevreden geçen vatandaşların müdahalesiyle liseli öğrenci saldırganların elinden kurtarıldı. Öğrenciler daha sonra dağıldı.