Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta geceleri eksi 10 dereceye düşen hava sıcaklığı hayatı zorlaştırıyor. Soğuk havadan en çok etkilenenler ise sürücüler oldu. Çalışmayan araçlar itilerek çalıştırılırken donan camlar ise elle kazınarak temizleniyor. Dondurucu soğukta sabah sporundan vazgeçemeyenler de dikkat çekti. Parklardaki banklar, çimler ve sular her şey dondu.

Öte yandan Hikmet Boran Caddesi üzerinde bulunan kavşakta Sivas Belediyesine ait fıskiyelerde oluşan arıza nedeniyle yola akan su, yolu buz pistine dönüştürdü. Yolda çok sayıda kaza meydana geldi.

Sivaslılar soğuğun neden olduğu olumsuz etkilere rağmen iyi günleri yaşadıklarını, kış şartlarının daha da sertleşeceğini söyledi.