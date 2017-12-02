Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Kasım Pazar günü Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden hava yoluyla Atatürk Havalimanına gelen L.E.K. adlı Lübnanlı yolcunun durumundan şüphelenerek el bagajlarında arama yaptı. Yapılan aramalarda şüpheliye ait iki valizin kasnak kısmına zulalanmış 4 kilo 999 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan L.E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.