Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Kasım Pazar günü Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden hava yoluyla Atatürk Havalimanına gelen L.E.K. adlı Lübnanlı yolcunun durumundan şüphelenerek el bagajlarında arama yaptı. Yapılan aramalarda şüpheliye ait iki valizin kasnak kısmına zulalanmış 4 kilo 999 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan L.E.K., emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Lübnanlı yolcunun valizinden kokain çıktı
02.12.2017 - 14:20 | Son Güncelleme: 02.12.2017 - 14:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Brezilya’dan İstanbul’a gelen Arap kökenli bir yolcunun valizlerinde yapılan aramada, yaklaşık 5 kilo kokain ele geçirildi.
Etiketler : valiz,kokain,uyuşturucu,
524310 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524310.aspx
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