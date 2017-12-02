Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için Batman Çayı içinde bulunan kumluklara çıkan 3 arkadaş suyun aniden yükselmesiyle bulundukları yerde mahsur kaldı. Bir süre mahsur kaldıkları yerden kurtulmaya çalışan 3 arkadaş, tüm uğraşlara rağmen kurtulamadı. Çevreden geçen vatandaşların durumu fark etmesi üzerine AFAD ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri şahısları mahsur kaldıkları yerden bot yardımıyla kurtardı. AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.