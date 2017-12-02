Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa'da, bir tırda yapılan aramada 262 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şanlıurfa-Mardin Karayolu'nun kent girişindeki uygulama noktasında, durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu.Tırda yapılan aramada, 262 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.