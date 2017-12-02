Şanlıurfa'da, bir tırda yapılan aramada 262 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şanlıurfa-Mardin Karayolu'nun kent girişindeki uygulama noktasında, durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu.Tırda yapılan aramada, 262 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
262 bin paket kaçak sigara yakalandı
02.12.2017 - 18:18 | Son Güncelleme: 02.12.2017 - 18:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da, bir tırda yapılan aramada 262 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Etiketler : Şanlıurfa,kaçak sigara,Şanlıurfa,Mardin Karayolu,
524352 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524352.aspx
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