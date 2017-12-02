Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te gece bekçiliği yapan 60 yaşındaki Ramazan Sevici, karıştığı kavgada bıçaklanarak öldürüldü.Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Karagöz Mahallesi Kazaz Sokak’ta oturan Ramazan Sevici, evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Sevinç, bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Yakınları tarafından olay yerine çağrılan 112 ambulansı ile Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılan şahıs, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sevinç'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri inceleme başlatırken, kaçan 2 kişinin kimliğini belirlemeye çalışıyor.Öte yandan Ramazan Sevinç'in evinin bulunduğu sokaktaki bazı iş yerlerinde belli ücret karşılığında gece bekçiliği yaptığı öğrenildi.