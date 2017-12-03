Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burak Artuç idaresindeki 41 PG 673 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Kaşkaldere mevkisinde refüje çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, bir galeriye ait 5 araca, ardından park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi. Kazada, sürücü ve eşi Esma Artuç yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.