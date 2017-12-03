Burak Artuç idaresindeki 41 PG 673 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Kaşkaldere mevkisinde refüje çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, bir galeriye ait 5 araca, ardından park halindeki 2 otomobile çarparak durabildi. Kazada, sürücü ve eşi Esma Artuç yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kontrolden çıkan otomobil 7 araca çarptı
03.12.2017 - 01:57 | Son Güncelleme: 03.12.2017 - 01:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Derince ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki 7 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Etiketler : kocaeli,kocaeli kaza,trafik kazası,
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