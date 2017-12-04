Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Malatya'da akşam saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye kadar inmesi hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Yoğun sis dolayısıyla İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı ile Malatya arasında yapılacak iç hat seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği ve bu seferlerin sisin etkisini kaybetmesi halinde gerçekleştirilebileceği belirtildi.