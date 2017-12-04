Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum'da en büyük dolunayı izlemek isteyenler, akşam saatlerinde itibaren sahile ve yüksek yerlere gitti. Saat 18.45'ten itibaren havanın parçalı bulutlu olmasına rağmen Ay'ın büyüklüğü ve parlaklığı ortaya çıktı. Bu muhteşem doğa olayı, Bodrumluları heyecanlandırdı. Torba Mahallesi barınağından teknelerin arasında bir saat içerisinde göğe yükselen Ay'ın oluşturduğu manzara, görenleri hayran bıraktı. Kentte havanın parçalı bulutlu olması nedeniyle Ay zaman zaman kayboldu. Birçok kişi bu anı unutmamak için fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla çekimler yaptı.