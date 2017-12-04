Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Armağan İlci mahallesi Yunus Emre caddesindeki 2 katlı müstakil evde oturan evli ve 2 çocuk babası Ramazan Ç.'ye telefonla ulaşamayan oğlu Ali Ç., dün saat 21.00 sıralarında eve geldi. Yedek anahtarla kapıyı açarak içeri giren Ali Ç., babasını merdiven korkuluklarına iple asılı halde buldu. Ali Ç., feryatları üzerine gelen komşularıyla birlikte ipi keserek babasını asılı bulunduğu yerden indirdi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Ramazan Ç.'nin yaşamanı yitirdiğini belirledi. Ceset, incelemelerden sonra otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Ramazan Ç.'nin, görev yaptığı Altın Terim Solmaz İlkokulu'ndan emekli olduğu kaydedildi. Ramazan Ç.'nin eşi ve çocuklarının köye gittiği, bu nedenle evde yalnız olduğu belirtildi.

