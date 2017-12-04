Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Mustafa Y. ve Ali K, Karaman'da çaldıkları otomobille Mersin'in Mut ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda yağma olayına karıştı. Olay yerinden kaçan şüpheliler, Karaman-Mersin karayolunda denetim yapan polisin "dur" ihtarına ateşle karşılık vererek, Ereğli istikametine doğru kaçmaya başladı. Ereğli girişinde yolu kesen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yola kapan atarak aracı durdurmaya çalıştı. Şüpheliler, polis ekiplerine ateş açarak, olay yerinden uzaklaştı.

Atılan kapanla lastikleri patlayan otomobili ilçe merkezindeki Taş Evler mevkisine bırakan zanlılar, yaya olarak kaçmaya devam etti. Çevrede arama çalışmalarını sürdüren ekiplere Diş Hastanesi yakınında silahla karşılık veren şüpheliler, müstakil evlerin bulunduğu Türbe Mahallesi'nde izlerini kaybettirdi. Bir istihbaratı değerlendiren Mut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uzun takip sonucu Mustafa Y. ve Ali K. isimli şahısları ilçeye bağlı Göksu Kravga Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Mut ilçe Jandarma Bölük komutanlığına getirildi.