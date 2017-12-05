Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan elde edilen faturasız ve ruhsatsız silahları, Ankara'da satmaya çalışan bir suç şebekesini takibe aldı. Bir süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında bir tır parkının da bulunduğu çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Dedektör köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, park içerisindeki tırlar tek tek kontrol edildi.

12 kişi gözaltında

Mehmet P'nin elebaşı olduğu belirlenen suç şebekesi üyelerinden 12'si gözaltına alındı. Operasyonlarda, 21 değişik çapta ruhsatsız tabanca, 528 fişek ile 49 av tüfeği ve 21 faturasız kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.