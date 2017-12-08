Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Şehitkamil ilçesinde, saat 07.31'de, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 6 kilometre derinliğinde olduğu kaydedilirken, merkez üssü Serintepe Mahallesi olarak açıklandı. Deprem, ilk belirlemelere göre hasara yol açmadı.