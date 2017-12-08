Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Şehitkamil ilçesinde, saat 07.31'de, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, yerin 6 kilometre derinliğinde olduğu kaydedilirken, merkez üssü Serintepe Mahallesi olarak açıklandı. Deprem, ilk belirlemelere göre hasara yol açmadı.
Gaziantep'te deprem oldu
08.12.2017 - 09:08 | Son Güncelleme: 08.12.2017 - 09:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te, merkez üssü Şehitkamil ilçesine bağlı Serintepe Mahallesi olan Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : Gaziantep,deprem,
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