Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de hava, yarın sabaha kadar parçalı ve bulutlu geçecek.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölge genelinde rüzgarlar kuzeyden orta, yer yer kuvvetli esecek.
Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.
Meteorolojiden 5 il için buzlanma ve don uyarısı
08.12.2017 - 09:33 | Son Güncelleme: 08.12.2017 - 09:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de hava, yarın sabaha kadar parçalı ve bulutlu geçecek.
Etiketler : Meteoroloji,
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