Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de hava, yarın sabaha kadar parçalı ve bulutlu geçecek.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölge genelinde rüzgarlar kuzeyden orta, yer yer kuvvetli esecek.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.