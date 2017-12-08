Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat'ta yaklaşık 7 yıldır özel sektörde çalışan evli ve bir çocuk babası 31 yaşındaki Özkan Asan elektrik pano sistemleri üzerine bir işletme kurma hayalini gerçeğe dönüştürdü. 7 aydır bir merkezde kurduğu iş yerinde fabrikalar, hastaneler, özel ve resmi kurumlara elektrik panosu üreten Asan, kendi iş yeri hayalini gerçekleştirmeyi zor da olsa başarabilmenin sevincini yaşadığını ifade ederek, "Kurulu bir düzenimiz vardı. Bu kurulu düzenden vazgeçmek benim adıma kolay olmadı. Hayalim olan iş yerini açmak için bazı şeylerden feragat etmem gerekiyordu, Onu da gerçekleştirdim" dedi.



Ankara, Mersin, Samsun, Amasya illerine elektrik panosu satışı yaptığını ifade eden Asan,"Tokat'ta elektrik panosu yapan benimle birlikte 3 şirket var. Mesleki açıdan teknik olarak diğer meslek gruplarına göre daha sorumluğu fazla olan bir iş. Bu sorumluk adına daha kaliteli ürün çıkartmak için çalışıyoruz. Benim gibi kendi iş yerini açmak isteyenlere tavsiyem hedeflerinden vazgeçmesinler. Bu hedef ülkenin kalkınması, katma değerle alakalı ise iş hayatına atılmaları taraftarıyım" diye konuştu.



Yeni girişimcilere desteklediklerinin olduğunu söyleyen KOBİ ve İş Geliştirme Müdürü Yüksel Tokuşçu,"Ben mesleğimde kendi iş yerimin sahibi olmak, bu kapsamda büyümek istiyorum, uygun iş yeri arıyorum ve danışmanlık almak istiyorum diyen girişimcilere başvuruları halinde yön gösterebiliyoruz" ifadelerini kullandı.