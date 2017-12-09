BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek. Aynı gerekçeyle 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
BUDO seferleri hava koşulları sebebi ile iptal edildi
09.12.2017 - 07:42 | Son Güncelleme: 09.12.2017 - 07:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Etiketler : budo,budo seferleri,hava durumu,
525919 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525919.aspx
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