Kent merkezinde sabahın ilk saatlerinde sis etkili oldu. Sis, kent merkezinde yoğunlaştı. Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sabah işlerine gitmek için evlerinden çıkanlar, yoğun sis ile karşılaştı. Hava sıcaklığının eksi 1 derece olduğu kentin üzerine çöken sis güzel görüntüler de oluşturdu. TEM ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişlerinde ise sis etkili olmadı.
Bolu'da yoğun sis!
09.12.2017 - 09:56 | Son Güncelleme: 09.12.2017 - 09:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu'da, sabah erken saatlerde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Kent merkezinde sabahın ilk saatlerinde sis etkili oldu. Sis, kent merkezinde yoğunlaştı. Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sabah işlerine gitmek için evlerinden çıkanlar, yoğun sis ile karşılaştı. Hava sıcaklığının eksi 1 derece olduğu kentin üzerine çöken sis güzel görüntüler de oluşturdu. TEM ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişlerinde ise sis etkili olmadı.
Etiketler : bolu,sis,görüş mesafesi,
525956 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525956.aspx
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