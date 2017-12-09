Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent merkezinde sabahın ilk saatlerinde sis etkili oldu. Sis, kent merkezinde yoğunlaştı. Görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sabah işlerine gitmek için evlerinden çıkanlar, yoğun sis ile karşılaştı. Hava sıcaklığının eksi 1 derece olduğu kentin üzerine çöken sis güzel görüntüler de oluşturdu. TEM ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişlerinde ise sis etkili olmadı.





