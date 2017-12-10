İstanbul'da şiddetli lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı. İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerimiz şiddetli lodos nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir" denildi.
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
10.12.2017 - 09:47 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 09:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Harem-Sirkeci arabalı vapur seferleri, şiddetli lodos nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi.
Etiketler : İstanbul,vapur seferleri,lodos engeli,
526177 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526177.aspx
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