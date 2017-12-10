Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da şiddetli lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı. İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Harem-Sirkeci arabalı vapur seferlerimiz şiddetli lodos nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmiştir" denildi.