Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa şehir merkezinde dünden bu yana etkisini sürdüren şiddetli lodos, Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi’nde bir evin çatısını uçurdu. Bir binaya çarpan çatı, park halindeki 4 tane aracın üzerine düştü. Sabah saatlerinde büyük bir gürültü ile uyanan mahalle sakinleri, durumu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar çatının altında kalan 4 aracı çıkarttı. Araçlarda büyük hasar oluştuğu görüldü. Çatının çarptığı apartmanda da bir evin penceresi ile balkonu zarar gördü. Öte yandan, Mudanya ilçesinde de lodos yağmurla birlikte etkili oldu.



