Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kars’ta kar yağışının ardından etkili olan Sibirya soğukları hayatı resmen durma noktasına getirdi.Soğuk hava nedeniyle araçların, evlerin camları, kapı kilitleri buz tuttu, bitki ve çiçeklerin üzeri kırağıyla kaplandı. Öte yandan şaşırtıcı görüntüler de ortaya çıktı. Yağan karın eriyip bir anda buz tutması ile birlikte araçlarda maddi hasarlar meydana geldi.



“Kars gece eksi 25’i gördü”

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta, hava sıcaklığı gece eksi 25’e düştü. Hava sıcaklığının eksi 25’e düşmesiyle kentte adeta her yer buz tuttu. Havanın çok soğuk olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Gerçekten hava çok soğuk, buz tutuyoruz. Evlerimiz buz tutmuş, camlarımız buz tutmuş, arabamız buz tutmuş. Sabah arabamızı çalıştıramadık. İş yerimiz buz tutmuş. İş yerlerimizde bütün sular donmuş. Hava akşamları eksi 20 dereceyi görüyor. Çok soğuk bu memleket, adeta donuyoruz” dedi.









FOTOĞRAF: FARUK KİŞİ