Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, bölgedeki yoğun lodos fırtınası ve aralıklı sağanağın etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı trafiği normale döndü. Kentte gece yarısı başlayan ve sabah etkisini artıran fırtına ve yağışın denizde görüş mesafesinin azalmasına neden olması üzerine boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.