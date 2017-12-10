Alınan bilgiye göre, bölgedeki yoğun lodos fırtınası ve aralıklı sağanağın etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı trafiği normale döndü. Kentte gece yarısı başlayan ve sabah etkisini artıran fırtına ve yağışın denizde görüş mesafesinin azalmasına neden olması üzerine boğaz çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine açıldı
10.12.2017 - 17:54 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 17:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yoğun lodos fırtınası nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, ulaşıma açıldı.
Etiketler : çanakkale,lodos,fırtına,
526277 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526277.aspx
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