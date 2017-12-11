Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, Kayseri, Yozgat ve Karaman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kadın gözaltına alındı. Kadınlardan 4’ü Kahramanmaraş’ta, 1’i İstanbul, 1’i Kayseri, 1’i Karaman'da yakalandı. Yakalanan kadınlar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sev edildi. Çeşitli meslek dallarında görev yapan kadınların Kahramanmaraş’tan sorumlu ablalar olduğu belirtildi.
FETÖ’nün Kahramanmaraş ablaları yakalandı
11.12.2017 - 17:06 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş merkezli 6 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün 7 ablası gözaltına alındı.
Etiketler : Kahramanmaraş,fetö,haberler,
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