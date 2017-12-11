Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kahramanmaraş, İstanbul, Ankara, Kayseri, Yozgat ve Karaman'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kadın gözaltına alındı. Kadınlardan 4’ü Kahramanmaraş’ta, 1’i İstanbul, 1’i Kayseri, 1’i Karaman'da yakalandı. Yakalanan kadınlar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sev edildi. Çeşitli meslek dallarında görev yapan kadınların Kahramanmaraş’tan sorumlu ablalar olduğu belirtildi.