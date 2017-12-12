Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sarıyer Mahallesi'nde arıcılık yapan Yaşar Büyük, arılı 120 kovanının çalındığını fark edince jandarmaya başvurdu. Jandarma ekipleri, kovanların bulunduğu alana gelerek incelemelerde bulundu. Ardından da olay yerine giden yol güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Güzargahtan geçtiği belirlenen 2 araç şüpheli görülerek bulunması için çalışma başlatıldı. Hırsız ya da hırsızlık zanlılarının bulunması için yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.