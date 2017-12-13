Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER ANKARA

Konya Ereğli’de flamingoların katledilmesi, Erzincan Orduevi’nde bir askerin kedi yavrusuna işkence yapması ve son olarak avcıların Erzurum’da nesli tükenmekte olan vaşağı öldürdükten sonra poz vermesi, hayvanlara karşı işlenen suçların cezalarının yetersizliğini bir kere daha gündeme getirdi. Adalet Bakanlığı bu olaylar sonrasında, hayvanlara işkence çektiren, canice katleden, nesli tehlike altında olan türleri avlayanlara verilecek cezaları gözden geçiren bir çalışma başlattı. Hazırlık aşamasındaki düzenleme ile cezaların arttırılması gündeme gelecek.

‘KABAHAT’ SAYILIP GEÇİLMEYECEK

Düzenleme ile hayvanlar yönelik işlenen suçların kabahatler kanuna göre değil, ceza kanunu kapsamında değerlendirmesi sağlanacak. Yine hayvanlara yönelik işlenen suçların belirlenmesinde sahipli sahipsiz ayrımı da ortadan kaldırılacak. Düzenlemede en önemli değişiklik de koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan hayvanlarla ilgili. Koruma altındaki hayvanların katledilmesinde uygulanan para cezasının hapis cezasına dönüştürülmesi öngörülüyor.

FARKLI KANUNLAR İNCELENİYOR

Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmada, öncelikli olarak farklı ülkelerde uygulanan yasalar gözden geçirilecek. Türkiye’deki farklı mevzuatlar da yeniden değerlendirilecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanan tasarı Meclis gündemine gelecek.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Erzincan Orduevi’nde bir askerin yavru kediye yaptığı işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Gözaltına alınan er Taner H. mevcut kanunun yetersizliği sebebiyle serbest kalmıştı.