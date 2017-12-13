Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan tutuklu ve hükümlülerden Fırat M., sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle kaldığı koğuştaki yatağı tutuşturarak yangın çıkardı. Kampüsteki itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verilirken, yangına ilk olarak infaz koruma memurları müdahale etti. Ardından gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında koğuş kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 20 infaz koruma memuru ise Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sırasında, diğer mahkumların haftalık telefon görüşmelerini yaptıkları için koğuşta bulunmadıkları belirtildi.



İKİNCİ KEZ YAPTI

Fırat M.’nin geçen 3 Kasım’da da kaldığı 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki koğuşunda yangın çıkardığı, bu nedenle İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledildiği öğrenildi. Cezaevindeki yangınla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Fırat M’nin ise doktor raporu doğrultusunda müşahede altında tutulduğu belirtildi.