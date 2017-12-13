Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi 75/2 sokak üzerinde bir binanın bodrum katındaki iş yerinde saat 20.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının meydana geldiği binanın çevresine güvenlik şeridi çeken itfaiye ekipleri ardından duman tahliyesine başladı. Yoğun dumandan dolayı iş yerine giremeyen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat duman tahliye çalışması yaptı. İş yerinin bir binanın bodrum katında bulunması dolayısıyla binada oturan ve çevredeki mahalleli sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını korku dolu bakışlarla izleyen vatandaşlar duman tahliyesi bitirilene kadar olay yerinden ayrılmadı. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışmaların ardından yangın söndürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.