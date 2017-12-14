Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etkili olan sis günlük hayatı olumsuz etkilerken kentte görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda da aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Trafik polisleri, kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre sisin akşam saatlerine kadar etkili olacağı öğrenildi.