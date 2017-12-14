Etkili olan sis günlük hayatı olumsuz etkilerken kentte görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Kent merkezi ve çevresinde etkili olan sis, zaman zaman ulaşımda da aksamalara yol açtı. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Trafik polisleri, kavşaklarda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteorolojiden alınan bilgilere göre sisin akşam saatlerine kadar etkili olacağı öğrenildi.
Malatya'yı sis kapladı
14.12.2017 - 10:00 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 10:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’da sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oldu.
Etiketler : malatya,sis,yaşam haberleri,
527385 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/527385.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER