Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Aralık ayı toplantılarının 4. birleşiminde, sokak isimlerine FETÖ düzenlemesi yaptı. İstanbul genelindeki "Gülen" ve "Paralel" gibi kelimelerden oluşan veya anlamsız, gülünç, ahlaka mugayir bulunan yol ve sokak ismi değiştirildi. İBB Meclisi, ilçe belediyelerinin teklif ettiği 192 isimden 103’ünü değiştirdi. Vatandaşlardan gelen şikayetler ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının konuyla çalışması neticesinde belirlenen sokak isimlerinin değiştirilmesine, AK Parti, CHP ve MHP’li meclis üyeleri hep birlikte olumlu oy kullandı.

GÜLEN CADDESİ ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR OLDU

İBB Meclisi’nde alınan kararla, Eyüp ilçesinin Akşemsettin ve Çırcır Mahalleri arasındaki ‘Gülen Caddesi’nin ismi, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi olarak değiştirildi. Ayrıca 25 ayrı ‘Gülen’ isimli sokağa Şehit Polis Erdem Özçelik, Şehit İhsan Yıldız, Jandarma Er Ferit Demir, Diriliş, Gökırmak gibi anlamlı isimler verildi.

HAKAN ŞÜKÜR’ÜN İSMİ DE SİLİNDİ

Tuzla Postane Mahallesi’nde yer alan FETÖ sanığı eski futbolcu Hakan Şükür Sokağı’nın ismi ise, Şehit Halil Kantarcı olarak değiştirildi. Ayrıca, 4 ayrı ‘Paralel’ isimli sokağın ismi başka isimlerle değiştirilirken, FETÖ çağrışımı yaptığı belirtilen Zaman, Samanyolu, Sızıntı, Aksiyon, Cihan, Himmet, Hizmet gibi sokak isimleri de gelen şikayetler üzerine değiştirildi.

Öte yandan, Torbacılar gibi ahlaka mugayir görülen isimler ile Kandil, Güvenkandili gibi terör örgütünü çağrıştıran sokak isimleri de değiştirildi.