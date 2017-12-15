Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı hava izleme ölçüm istasyonu bulunduğuna dikkat çeken ÇKD İskenderun Şube Başkanı Nermin Kara Yıldırım, “Hatay’da hava izleme ölçüm istasyonunun bir tanesi İskenderun, diğeri Antakya’yı izliyor. İskenderun’da izlenen hava kalitesinin ciddi anlamda dünya sağlık örgütünün verdiği referans değerlerinin çok üstünde değerler ortaya çıkıyor. Bugün günlük hayatta yaşadığımız sonuçları bir anlamda istatistiki olarak da belgeleyebiliyoruz. Hava kirliliği maalesef ülkemizde insan hayatını tehdit edecek boyuta ulaştı. Yapılan araştırmalarda akciğer kanserine bağlı ölümlerin yüzde 36’sı kronik akciğer hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 35 ve inmeye bağlı ölümlerin de yüzde 24’ünün sorumlusunun hava kirliliği olduğuna işaret etmektedir. Hava kirliliği hem ülkemiz ve hem de İskenderun için önemli bir toplum sağlığı sorunudur” dedi.İskenderun’da son zamanlarda artan hava kirliliğine dikkat çeken Yıldırım, bacalardan çıkan emisyon raporlarının dikkatlice denetime tabi tutulması, aynı zamanda şehir içerisindeki yeşil alanların korunması, koridor oluşturulması ve bir hava akımının süratle işlerlik kazanması noktasında, kentte nefes alınabilmesi için bunların yapılması gerektiğini vurguladı.