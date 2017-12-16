Edinilen bilgiye göre, Başharık Mahallesi Göktürk Sokak’ta yaşanan olayda madde bağımlısı olduğu iddia edilen A.S.(19), oturduğu evi ateşe vererek olay yerinden ayrıldı. Komşuların durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Aile gençten şikayetçi olurken polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
Madde bağımlısı genç evini ateşe verdi
16.12.2017 - 18:02 | Son Güncelleme: 16.12.2017 - 18:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir genç, oturduğu evi ateşe verdi.
Etiketler : malatya,madde bağımlısı,haberler,
528060 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/528060.aspx
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