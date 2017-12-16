Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Başharık Mahallesi Göktürk Sokak’ta yaşanan olayda madde bağımlısı olduğu iddia edilen A.S.(19), oturduğu evi ateşe vererek olay yerinden ayrıldı. Komşuların durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Aile gençten şikayetçi olurken polis yangınla ilgili inceleme başlattı.