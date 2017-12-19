Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar yağacak mı, kar ne zaman gelecek, kar geliyor mu? sorularının cevaplarını arayan vatandaşların gözü Meteoroloji'de. Yurt genelinde vatandaşlar buz gibi günler yaşıyor. Haftaya soğuk hava dalgası ile başlayan İstanbullular ise "İstanbul'a kar ne zaman yağacak" diye merak ediyor. Trakya'da bazı yerlerde başlayan karla karışık yağmuru takiben yüksek kesimler beyaza büründü. Peki 19 Aralık Hava durumu nasıl olacak? Yurt genelinde kuvvetli rüzgâr ve soğuk hava etkisini sürdürecek. İl il hava durumunu merak edenler haberimizden öğrenebilir. İşte İstanbul hava durumu, Ankara hava durumu, kar ne zaman yağacak haberleri...

YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adıyaman, Adana, Mersin, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Yozgat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken yüksek bölgelerde kar bekleniyor.

Kıyılarda sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, gece saatlerinde Edirne çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde (Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya), Kırıkkale, Çorum, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbullular buz gibi bir haftaya uyanırken, fırtına ve soğuk hava nedeniyle İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunu merak ediyor. Meteorolojinin açıklamasına göre soğuk hava dalgasının etkili olduğu İstanbul; parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı bir hafta geçirecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı (lodos), Marmara ile Batı Karadeniz'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA'DA HAVA NASIL?

Ankaralılar haftaya aralıklarla yağmur ve sağanak şeklindeki yağışla başlarken, Salı gününün (19.12.2017) parçalı ve çok olması bekleniyor. Haftanın geri kalan günlerinde karla karışık yağmur beklenirken, devamında bulutlu hava etkisini sürdürecek. Yer yer yağışlı havanın etkili olması tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 12

Bursa: Çok Bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı 18

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu ilçelerinde (Manavgat, Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya) yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 18

Samsun: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor) 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 1

Diyarbakır: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu 11