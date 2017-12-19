Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'a kar geliyor. Pazartesi gününden itibaren yurtta soğuk hava etkili olmaya başladı. Balkanlardan gelen sert havanın etkisiyle Trakya'da dün gece kar yağışı görüldü. İstanbul'da ise sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur vatandaşa zor anlar yaşattı. Kar soğuğu olan İstanbul'da vatandaş 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak' diye aratır oldu. Uzman Orhan Şen ise merakları gidererek İstanbul'a kar gelecek tarihi açıkladı. İstanbul'da ne zaman kar yağacak? Pazar ve pazartesi sabah İstanbul'da kar yağışı başlayacak. İşte İstanbul kar yağışı haberleri...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

İstanbul'a kar yağışı geliyor. Vatandaşlar dikkat, tedbirinizi alın. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazar günü veya pazartesi sabahı İstanbul'un kar ile tanışabileceğini söyledi.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteoroloji uzmanı Prof. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonuna kadar soğuk hava ve yağışın devam edeceğini açıkladı.

Şen, "Hafta sonu pazar günü İstanbul ve Marmara'da kar olasılığı yüksek. Eğer sistem zayıflamaz ise pazar akşam veya akşam üstü kar var. Sistem yeteri kadar soğumaz ise kuvvetli karla karışık yağmur olur. Bu nedenle İstanbul'da pazar ve pazartesine dikkat" yazdı.

SICAKLIKLAR AZALIYOR

Meteoroloji ise bugün için yaptığı değerlendirmede yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Kütahya, Uşak, Mersin, Adana, Osmaniye, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceğini tahmin ediyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli ile gece saatlerinde Bilecik, Bolu, Kastamonu çevreleri ve Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 6 derece azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre İstanbul'da bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.