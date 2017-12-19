Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Sarıyer’de Özbekistan uyruklu bir kişi, evinde bıçaklanarak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Ulugbek Zakirov (42), Cumhuriyet Mahallesi Araba Yolu Caddesi Şehitlik Sokak’taki evlerinde bıçakla ağır yaralanmış halde bulundu. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Zakirov'un hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayetle ilgili, psikolojik sorunları olduğu ve kendisini odaya kilitlediği öne sürülen Zakirov'un oğlu Bakhrom Shadiev gözaltına alındı. Shadiev'in annesi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.